الدوري السعودي.. ضمك ينتصر على الرائد في غياب طارق حامد

حقق فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، انتصارًا ثمينًا خارج أرضه على حساب مضيفه الرائد بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت المباراة غياب طارق حامد عن صفوف ضمك أمام الرائد، بسبب عدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري.

سجل ثنائية ضمك على الرائد، نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 44 من الشوط الأول، وفاروق شافعي في في الدقيقة 90، ليفوز رفاق طارق حامد بنتيجة 2-0.

ظهور أول لمدرب طارق حامد الجديد

شهدت المباراة الظهور الرسمي الأول للمدرب البرتغالي نونو ألميدا على رأس القيادة الفنية لفريق ضمك، خلفًا للروماني كوزمين كونترا.

وينتهي عقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الحالي، إذ يعد لاعب خط وسط منتخب مصر المعتزل دوليًا من الركائز الأساسية في صفوف فريق ضمك، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية من العام الماضي، وخاض معه 26 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

بهذا الفوز، رفع فريق ضمك رصيده إلى 18 نقطة، ليتقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن). بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة، ليبقى في المركز الثاني عشر.