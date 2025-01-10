العراق يعلن تدمير وكر لعناصر داعش ويقضي على "نائب والي كركوك"

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قواتها الجوية نفذت ضربات بواسطة طائرات F_16 استهدفت مقرات ومخابيء لعصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وقد أسفرت هذه الضربات عن قتل عدد من العناصر الإرهابية المنهزمة التي كانت ضمن المواقع المستهدفة من بينها قيادة داعشية شغلت منصب ما يسمى بـ"نائب والي كركوك".

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، فإن سلاح الجو العراقي استهدف وكرا مهما للإرهابيين الذين حاولوا التعرض للقوات المنفذة للواجب.

وأضاف البيان، أن قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب قاموا بمتابعة فنية وإشراف وتخطيط من خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة إلى المكان المستهدف بالاشتراك مع الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك.

وبحسب البيان فقد تم العثور على 6 جثث لعصابات داعش الإرهابية من ضمنهم ما يسمى (نائب والي كركوك). كما لفت البيان إلى أن هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية.

يشار إلى أن السلطات الأمنية العراقية قد أصدرت بيانا عن حصيلة العمليات التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب، خلال العام الماضي.

ووفقا لبيان عن حصيلة العمليات والنتائج الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس الخميس، فإن الفعاليات المنفذة للجهاز خلال الفترة من 1 /1/ 2024 وحتى 31 /12/ 2024 ، وصل عدد الفعاليات المنفذة 344 عملية أمنية،ووصل عدد المُلقى القبض عليهم نحو 144 إرهابيا، وعدد قتلى العدو نحو 70 إرهابيا، وجرى تدمير 310 مأوى.