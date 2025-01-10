تعرف على نتائج مباريات الجولة ال١٥ من دوري الكرة النسائية

انطلقت اليوم الجمعة مباريات الأسبوع الخامس عشر من عمر دوري الكرة النسائية،حيث التقى الاتحاد السكندرى واتحاد بسيون، الجونة ومودرن سبورت، انبي ووادي دجلة، البنك الأهلي والمصري.

دجلة يسحق إنبي ب١١ هدف

استطاع فريق وادي دجلة اليوم في مباراته أن يكتسح نظيره إنبي ب 11 هدف في شباك منافسه ، دون تلقي اي أهداف في شباكه.

بهذه النتيجة رفع فريق وادى دجلة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بترتيب دوري الكرة النسائية، من 12 مباراة خاضها حتى الآن، وفي المقابل توقف رصيد إنبى عند النقطة 3 في المركز الخامس عشر من ترتيب البطولة.

البنك الاهلي يواصل تألقه بخماسية نظيفة

فاز فريق الكرة النسائية بنادي البنك الاهلي ، على فريق المصري البورسعيدي، في لقاء جمعهم اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

استطاع فريق البنك الاهلي بقيادة محمد كمال المدير الفني للفريق مواصلة تألقه في الدوري الجاري ، وتحقيق فوز جديد بخماسية نظيفة على نظيره المصري.

احرز الأهداف كل من سكر عادل ونغم النجار وچانيت بوندي وجيداء شريف ونورا عاشور.

ليصل نقاط البنك الاهلي في جدول الدوري ٢٨ نقطة جمعها من خلال خوضه ل ١٢ مباراة ، ليحتل المركز الرابع،بعد كلا من وادي دجلة ومسار الوصيف، وفريق الاهلي الذي يحتل صدارة الترتيب .

فيما بقى المصرى عند النقطة 8 في المركز الثانى عشر.

مودرن سبورت يفوز على الجونة برباعية نظيفة

حقق مودرن سبورت فوزا جديدا باربعة أهداف نظيفة في شباك الجونة ، ليصل رصيد نقاطه الي ٢٢ نقطة في المركز السابع ، فيما يتوقف الجونة عند ١٠ نقاط في المركز الثاني عشر من ترتيب دوري الكرة النسائية

اتحاد بسيون يرجع للفوز بهدفين على السكندري

اماً فريق اتحاد بسيون فاستطاع بعد أن لحقت به عدة هزائم خلال الدوري الجاري ، ان يحصد ٣ نقاط جديدة بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين ويصل عدد نقاطه ل ٥ نقاط ويصبح في المركز الخامس عشر ، ويستقر الاتحاد السكندري في المركز السابع عشر بنقطة واحدة.