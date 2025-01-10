تساقط أمطار متفاوت الشدة على بعض أحياء الإسكندرية

شهدت منذ قليل بعض الأحياء داخل محافظة الإسكندرية تساقط للأمطار متفاوتة الشدة وسط تجمع للسحب المنخفض والكثيفة، وانخفاض في درجات الحرارة، والتي سجلت اليوم 17 درجة مئوية، وسرعة رياح 20 كم/ ساعة.

وشاركت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل حالة الطقس خلال الساعات القادمة وأكدت على، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استعدادها الكامل لاستقبال الأمطار بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تم نشر كافة سيارات شفط المياه للتعامل الفوري مع اي تجمعات للمياه، كما تم التامد من جاهزية محطات وتنضيف الشنايش من اي اتربة او غبار، وقع الاجازات للعاملين بالشركة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ وقت تساقط الأمطار.