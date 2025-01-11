بلاغ ضد فتاة تيك توك بتهمة نشر الفسق بدمياط

تقدم المحامي محمد البهوار ببلاغ إلى المستشار النائب العام المصري ضد المدعوة (حسناء - ش) المعروفة بفتاة بدمياط الجديدة، لقيامها بالتحريض ونشر الفسق والفجور في أوساط المجتمع الدمياطي عن طريق صناعه فيديوهات مخلة بالآداب العامة تحت مسمى الروتين اليومي ونشر محتواها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تقدم المحامي "محمد البهوار" ببلاغ إلى النائب العام بالقاهره ضد من تدعى (حسناء - ش) والشهيرة بفتاة التيك توك وأسند إليها تهم عدة منها التحريض على نشر الفاحشة والفسق والفجور في أوساط الشارع الدمياطي.

وقال إنها اعتادت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على بث فيديوهات مخلة بالآداب العامة والتى تتعمد فيها بالظهور بصورة غير لائقة متعدية على كل الثوابت والعادات والتقاليد والتى تعتبر نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور، فهى تقوم باستعراض جسدها وإبراز مفاتنها وعمل إيحاءات جنـسية غير مناسبة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحامي أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية ولها أركان وشروط تحدد الاتهام ، مؤكدا أن القانون جرّم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية للشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التى تخالف الآداب العامة.

وشدد أن تلك الظاهرة هي الأولى من نوعها في محافظة دمياط، وأن دمياط لها طابع خاص يلفظ ويقشعر من أمثال تلك الوجوه التي تصدر صورة سيئة عن محافظة دمياط.