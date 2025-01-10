مصطفى محمد بديلًا مع نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباري، المدير الفني لفريق نانت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة موناكو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

يستضيف فريق نانت، اليوم الجمعة، نظيره موناكو على ملعب لا البوجوار، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت أمام موناكو، ليواصل الغياب عن التشكيل الأساسي للكناري تحت قيادة المدرب كومباري.

شارك مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الجاري في 14 مباراة بالدوري الفرنسي، أغلبها بديلًا، وسجل خلالها هدفًا وحيدًا.

يحتل نانت المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة، بينما يأتي موناكو في المرتبة الثالثة وفي رصيده 30 نقطة.

تشكيل نانت لمواجهة موناكو

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز

خط الدفاع: أدو أميان - جان شارل كاستيليتو - ناثان زيزيه - نيكولا بالوا - نيكولا كوزا

خط الوسط: سوربا توماس - جوهان لوبونان - دوجلاس أوجوستو

وفي الهجوم: ماتيس أبلين - موسيس سيمون.