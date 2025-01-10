١١ هدفا .. وادي دجلة يسحق إنبي بدوري الكرة النسائية

انطلقت اليوم الجمعة مباريات الأسبوع الخامس عشر من عمر دوري الكرة النسائية،حيث التقى الاتحاد السكندرى واتحاد بسيون، الجونة ومودرن سبورت، انبي ووادي دجلة، البنك الأهلي والمصري.

واستطاع فريق وادي دجلة اليوم في مباراته أن يكتسح نظيره إنبي ب 11 هدف في شباك منافسه ، دون تلقي اي أهداف في شباكه.

بهذه النتيجة رفع فريق وادى دجلة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بترتيب دوري الكرة النسائية، من 12 مباراة خاضها حتى الآن، وفي المقابل توقف رصيد إنبى عند النقطة 3 في المركز الخامس عشر من ترتيب البطولة.

كان قد فاز فريق الكرة النسائية بنادي البنك الاهلي ، على فريق المصري البورسعيدي، في لقاء جمعهم اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

حيث استطاع فريق البنك الاهلي بقيادة محمد كمال المدير الفني للفريق مواصلة تألقه في الدوري ، وتحقيق فوز جديد بخماسية نظيفة على نظيره المصري.