عضو بالجمعية المصرية للاقتصاد: أسواق اليوم الواحد أحد آليات تطوير التجارة الداخلية

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن ألية سوق اليوم الواحد التي تمت بمبادرة من الدولة حققت نجاح وتجاوب كبير من المستهلكين والمواطنين في كل أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن هذه الألية أحد أليات تطوير سوق التجارة الداخلية.

وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز» ألية سوق اليوم الواحد يمكن اعتبارها على أنها امتداد لمجموعة كبيرة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة، إذ أنها ألية مهمة، ولكنها ليست الوحيدة، حيث أنها تتكامل مع المجمعات الاستهلاكية التي تقدم بها الدولة السلع، وتتكامل مع كثير من المبادرات.

وأكد أن، ألية السوق الواحد، هي تطوير لفكرة أسواق اليوم الواحد المتواجدة بصورة شعبية في كل أنحاء الجمهورية، لكن تم تطويرها بصورة حضارية بما يتناسب مع المواطنين، وأن تكون قريبة إليهم وتقدم لهم السلع الأساسية التي يحتاجون إليها.