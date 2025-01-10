إقبال جماهيري على مراجعات الثانوية في دمياط

واصل ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط ، متابعة تنظيم المراجعات ويشدد على تيسير كافة السبل للطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للمشاركة حيث تشهد المراجعات المجانية التي تنظيمها بمختلف الادارات التعليمية إقبالا كبيرا من قبل الطلاب.

وتابع "وكيل الوزارة" بشكل متواصل تنظيم المراجعات بإدارة الروضة التعليمية وإقبال طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عليها قبل امتحان السبت القادم ، مشددا على تيسير كافة السبل للطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للمشاركة في هذه المراجعات لتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها.

وأوضح "عماره" أن المراجعات المجانية لطلاب تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات.

وأكد وكيل الوزارة أنه تأتي هذه المجموعات في ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

قام ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الجمعة بجولة تفقدية على العديد من لجان الامتحانات بمدارس المحافظة، للتأكد من استكمال كافة الاستعدادات لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية في إطار الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع المدارس قد أعلنت أرقام جلوس الطلاب، كما تم الانتهاء من طباعة وتوزيع الأسئلة الامتحانية. وتم تكليف المراقبين والملاحظين بمهامهم لضمان انضباط الطلاب داخل اللجان.