غدا.. محاكمة طبيب وعامل بتهمة تعذيب المرضى داخل مصحة غير مرخصة

تواصل غدًا، السبت، محكمة جنايات الجيزة، جلسات محاكمة طبيب وعامل بتهمة إدارة مصحة علاج إدمان دون ترخيص، وتعذيب المرضى والاحتجاز القسري.

القضية تحمل رقم 1932 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، وتضم سبعة متهمين، بينهم الطبيب "محمود. م"، والممرض "محمد. م"، وآخرون، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بإدارة منشأة طبية دون ترخيص وممارسة مهنة الطب والعلاج النفسي بشكل غير قانوني.

تفاصيل القضية

كشفت التحقيقات عن احتجاز المتهمين لعدد من المرضى داخل المصحة بطرق غير قانونية، وتكبيلهم بـ"جنازير"، مع تعريضهم للتعذيب البدني، وأسفرت الواقعة عن غرق أحد المرضى، "محمد. ح"، في ترعة المريوطية أثناء محاولته الهرب بعد اندلاع حريق في المصحة.

أظهرت التحقيقات أن المتهمين احتجزوا الضحايا دون وجه حق وأخضعوهم للعلاج القسري، بالإضافة إلى استخدام أدوات للتعذيب والاعتداء البدني، مع إعطائهم أدوية مخدرة دون إشراف طبي.

الشهود

أحد الشهود، "أحمد. ك"، 28 عامًا، كان نزيلًا بالمصحة، أوضح أنه تعرض للاحتجاز القسري وسوء المعاملة، مشيرًا إلى تعرضه للضرب والتكبيل عند طلبه مغادرة المصحة أو التواصل مع أسرته، وأضاف أن الحريق الذي نشب بالطابق الثالث كان محاولة من النزلاء للهرب من التعذيب المستمر.

فيما أشار "محمود. د"، 32 عامًا، يعمل خفيرًا بالمصحة، إلى سماعه أصوات صراخ النزلاء بشكل متكرر نتيجة التعذيب، مؤكدًا أن المتهمين تعاملوا مع المرضى بطرق مهينة وغير إنسانية.

تحريات الأمن

أكدت التحريات أن الطبيب المتهم استأجر الفيلا محل الواقعة وأدارها كمصحة نفسية وعلاج إدمان دون ترخيص. وشارك باقي المتهمين في متابعة النزلاء، ما أدى إلى ارتكاب عدة مخالفات قانونية، من بينها تعذيب المرضى واحتجازهم قسرًا.