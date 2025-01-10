قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ اقتحامات تطال عددا من قرى الضفة

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في قرية "كفر قدوم"، شرقي قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال عددا من الاقتحامات التي طالت قرى "يتما"، جنوبي نابلس، و"برقا" شرقي رام الله، و"بدرس" غربا، و"الخضر"، جنوبي بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في القرية، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية "صير"، شرقي قلقيلية، وسير الاحتلال آلياته في عدة أحياء منها دون أن يبلغ عن اعتقالات.. كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا "طيارا"، عند مدخل القرية، واحتجزت مركبات الفلسطينيين ودققت في بطاقات راكبيها.

من جهة أخرى، اقتحم عدد من المستوطنين، مساء اليوم، منطقتي "بير المرج" و"الشعاب"، على أطراف قرية "برقا"، وفقا لمصادر محلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، منطقة "رأس الدير"، بقرية "يتما"، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، وفقا لرئيس مجلس قروي "يتما"، أحمد صنوبر.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، قرية "بدرس"، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، وفقا لشهود عيان.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة "الخضر"، جنوبي بيت لحم، حيث تمركزت في منطقة "البوابة"، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

وفي نابلس، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحال التجارية على إغلاق أبوابها في بلدة "حوارة" جنوب نابلس... وقال رئيس بلدية "حوارة" جهاد عودة إن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، وسط استفزاز وأعمال عربدة وسط البلدة.

كما منعت قوات الاحتلال، اليوم، الفلسطينيين من زراعة أراضيهم في سهل "أم القبا" بالأغوار الشمالية، وفقا لرئيس مجلس قروي "المالح"، مهدي دراغمة.