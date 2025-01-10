الكرة النسائية |البنك الأهلي يكتسح المصري ويصل إلى ٢٨ نقطة بالدوري

فاز فريق الكرة النسائية بنادي البنك الأهلي ، على فريق المصري البورسعيدي، في لقاء جمعهم اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

استطاع فريق البنك الاهلي بقيادة محمد كمال المدير الفني للفريق في مواصلة تألقه في الدوري الجاري ، وتحقيق فوز جديد بخماسية نظيفة على نظيره المصري.

أحرز الأهداف كل من سكر عادل ونغم النجار وچانيت بوندي وجيداء شريف ونورا عاشور.

ليصل نقاط البنك الاهلي في جدول الدوري ٢٨ نقطة جمعها من خلال خوضه ١٢ مباراة ، ليحتل المركز الرابع،بعد كل من وادي دجلة ومسار الوصيف، وفريق الاهلي الذي يحتل صدارة الترتيب .

فيما بقى المصرى عند النقطة 8 في المركز الثانى عشر.



كانت قد انطلقت اليوم الجمعة مباريات الأسبوع الخامس عشر من عمر دوري الكرة النسائية،، حيث التقى الاتحاد السكندرى واتحاد بسيون، الجونة ومودرن سبورت، انبي ووادي دجلة، البنك الأهلي والمصري.



