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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلي دائري البراجيل

الحادث
الحادث
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لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع اليوم أعلي الطريق الدائري بمنطقة البراجيل بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 7 آخرين جري نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة المستشفي بينما تم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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