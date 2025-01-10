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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الغرف التجارية: إقبال كبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال المهندس متّي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الإقبال كبير على مبادرة اليوم الواحد، إذ لاحظ المستهلك وجود فارق في الأسعار مقارنة بالسلاسل التموينية الأخرى.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المواطن يلمس اهتمام الحكومة به والعمل على توفير الأسعار بأسعار مناسبة له بطريقة لائقة ومنتجات وجودة عالية للمستهلك، وهو ما جعله يشعر بالطمأنينة حيال وجود وفرة وانخفاض في أسعار منافذ اليوم الواحد.

وتابع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: «المعارض تتوسع باستمرار، وتنتشر أسواق اليوم الواحد في الأماكن التي بها زيادة سكانية وزيادة في الطلب على المنتجات، وبخاصة المحافظات التي تحتاج إلى خفض الأسعار، وكل ذلك تأهيل للأسواق قبل دخول شهر رمضان».

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