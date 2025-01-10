تداعيات الحكم على ترامب.. الإدانة الجنائية وصمة في مسيرته وشرط وحيد يمحوها

على الرغم من أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يُجبر على السجن أو دفع غرامة أو أداء خدمة مجتمعية بعد إدانته في قضية الأموال السرية في نيويورك، إلا أن تبعات الحكم لا تزال تؤثر على بعض حقوقه المدنية.

الحكم والتداعيات الأساسية

أصدرت المحكمة حكمًا بـ"إعفاء غير مشروط" دون أي عقوبة فعلية، لكن الإدانة الجنائية بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات الأعمال ستبقى في سجله الجنائي ما لم تُلغَ لاحقًا.

هل يمكنه الحصول على عفو؟

العفو الوحيد الذي يمكن أن يمحو إدانة ترامب يجب أن يأتي من حاكمة نيويورك كاثي هوشول. ومع ذلك، يبدو أن هذا غير مرجح بالنظر إلى انتمائها الديمقراطي وتصريحاتها السابقة بأن العفو يتطلب إظهار "الندم"، وهو ما لم يبدِه ترامب الذي يصف القضية بأنها “خدعة سياسية”، وفق تقرير "أسوشييتد برس".

هل يمكنه التصويت؟

نعم. ترامب مسجل للتصويت في ولاية فلوريدا وسيظل بإمكانه التصويت هناك.

في فلوريدا، يُمنع المحكوم عليهم بجرائم جنائية من التصويت حتى إنهاء عقوبتهم. ومع ذلك، تُعاد حقوق التصويت تلقائيًا باستثناء المدانين بالقتل أو الجرائم الجنسية، الذين يحتاجون إلى عفو خاص لاستعادة حقوقهم.

في نيويورك، حيث صدر الحكم، تُعاد حقوق التصويت بمجرد إطلاق سراح المدان.

هل يمكنه حيازة سلاح؟

لا. بموجب القانون الفيدرالي، لا يُسمح للأشخاص المدانين بجنايات بحيازة الأسلحة النارية.

هل يجب عليه تقديم عينة DNA؟

نعم. يفرض القانون في نيويورك على جميع المدانين بجنايات تقديم عينة DNA لإضافتها إلى قاعدة بيانات الجنايات بالولاية. يتم جمع العينة عادة باستخدام مسحة داخل الخد، وتُستخدم البيانات لمقارنة الحمض النووي مع العينات التي جُمعت من مواقع الجرائم.

هل يمكنه تولي منصب سياسي؟

نعم. لا توجد قوانين فيدرالية تمنع شخصًا مدانًا بجريمة من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة. بعض الولايات تفرض قيودًا على المناصب المحلية، لكن المناصب الفيدرالية لا تخضع لهذه القواعد.

هل يمكنه السفر خارج الولايات المتحدة؟

نعم. كرئيس، سيكون لدى ترامب جواز سفر دبلوماسي يتيح له السفر لأغراض رسمية. في بعض الدول، قد تُفرض قيود على زيارة الأشخاص المدانين بجنايات، مثل كندا والمملكة المتحدة وإسرائيل.

تأثير الإدانة على الأعمال التجارية

قد تمنعه الإدانة من الحصول على تراخيص لبيع الكحول، ولكن هذا لا يعني بالضرورة توقف فنادقه ومنتجعاته عن تقديم المشروبات الكحولية، نظرًا لأن التراخيص تملكها الكيانات القانونية التابعة لشركاته.

كما قد تمنعه الإدانة من دخول قطاع الكازينوهات مرة أخرى بسبب القوانين التي تمنع الأشخاص ذوي السجلات الجنائية من الحصول على تراخيص ألعاب القمار.

وبينما يواصل ترامب وصف القضية بأنها "مؤامرة ديمقراطية"، فإن الإدانة الجنائية تبقى وصمة في مسيرته، حتى وإن لم تعيقه عن استلام منصبه كرئيس للولايات المتحدة.