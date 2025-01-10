في أولى جولاته.. سكرتير عام مطروح يتفقد مدينتي الحمام والعلمين

تفقد اللواء مجدى الوصيف سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الجمعة، مركز ومدينة الحمام يرافقه اللواء محمد صحصاح رئيس المدينة، ومركز ومدينة العلمين يرافقه اللواء علاء يوسف رئيس المدينة، وذلك في أولى جولاته الميدانية على مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل المستمر على الارتقاء بها.

تضمنت الجولة الميدانية مبنى ديوان مركز ومدينة الحمام ومستشفى الحمام المركزى، وكذلك مبنى ديوان مركز العلمين والمركز التكنولوجى بديوان مجلس المدينة ومستشفى العلمين النموذجي.

وأكد السكرتير العام لرئيسي مركزي الحمام و العلمين على ضرورة الاهتمام بكافة المجالات المقدمة و الملموسة لخدمة المواطنين مع الحفاظ على الشكل الحضارى و البيئى، ومنها النظافة وأهمية الحفاظ على بيئة نظيفة والعمل المستمر على رفع الاشغالات التى تعوق حركة السيارات والمواطنين فى الشوارع، بالإضافة إلى العمل على رفع الكفاءة والتجميل وتحسين البيئة سواء بالمدن والقرى التابعة لها للارتقاء بالمظهر الحضارى، وأيضا متابعة كفاءة الأجهزة ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتأهيل والتدريب المستمر لفرق العمل لسرعة إنجاز الطلبات وإزالة اسباب الشكاوى المقدمة من المواطنين و إخطارهم بالردود الخاصة بها.

سكرتير عام مطروح يشيد بمستوى الرعاية والخدمات الطبية بمستشفى الحمام



كما أكد اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام لمحافظة مطروح، خلال الجولة الميدانية على المستشفيات بحسن التعامل مع استقبال ورعاية المرضى المترددين على المستشفيات والأطمئنان على تواجد الأطقم الطبية للتخصصات المختلفة والتمريض، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة واستعادة المستهلك، للعمل بكفاءة داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

وأشاد السكرتير العام لمحافظة مطروح بمستوى الرعاية والخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الحمام المركزى والعلمين النموذجي، موجها الشكر للأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين على الالتزام والانتظام فى العمل.

سكرتير عام مطروح يوجه برفع تجمعات مياه الأمطار



من ناحية أخرى شدد السكرتير العام خلال الجولة الميدانية على تكثيف جهود فرق العمل بمراكز المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى في رفع تجمعات مياه الأمطار المتواجدة بالطرق بواسطة عربات الكسح، وتطهير شنايش الامطار والمطابق باستمرار، مع الحرص على إحكام غلق أغطية المطابق تجنباً لوقوع أى حوادث، ومراجعة الوصلات الكهربائية بأعمدة الانارة وتغطية المكشوفة منها حفاظا على أرواح المواطنين.

في أولى جولاته.. سكرتير عام مطروح يتفقد مدينتي الحمام والعلمين

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