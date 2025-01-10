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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعلن عن أولى صفقاته لدعم فريق الكرة النسائية

اللاعبة چميلة الفقي
اللاعبة چميلة الفقي
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أعلن فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك ، عن التعاقد مع اللاعبة چميلة الفقي ، في إطار انتقالات يناير الشتوية ، لتكن هذه أولى صفقات الفريق.

وأشار نادي الزمالك إلي أن اللاعبة قادمة من فريق نادي بيراميدز، لتدعيم صفوف الزمالك وتعزيز الفريق بلاعبات جدد يضفن للفريق.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، انه تم التعاقد مع اللاعبة بعقد لمدة موسمين.

يأتي ذلك في إطار قيام الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك بالسعي في الفترة الحالية لتقييم لاعباته بعد خوضه11 مباراة خلال دوري كرة القدم النسائية، وذلك من أجل تعزيز صفوف فريق كرة القدم النسائية بقيادة عادل حسين.

يحتل فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك، المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الممتاز، بعد خوضه لـ11 مباراة حقق فيها الفوز في 9 مواجهات، وخسارة مباراتين، وسجلت لاعباته 46 هدفًا.

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