لغياب الأمن.. إلغاء مباراة طامية والوسطى بدوري الدرجة الثانية

أعد نادي مركز شباب طامية الرياضي في الفيوم، مذكرة إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها باحتساب نتيجة مباراته مع فريق الواسطي لصالحه، ليعتبر فائزا بهدفين نظيفين، بعد ألغى الحكم وليد عبدالرازق، المباراة لعدم تواجد الأمن بملعب التنمية الشبابية ببني سويف، الذي كان من المقرر إقامة مباراة الفريقين في دوري الدرجة الثانية عليه.



وكان حكم المبارة قد فوجئ بعدم وجود أمن في ملعب التنمية الشبابية ببني سويف، الذي يستضيف عليه نادي الواسطي، فريق نادي طامية الرياضي في دوري الدرجة الثانية، محموعة شمال الصعيد، فانتظر 30 دقيقة ولم يحضر الأمن الي ملعب المباراة، فأطلق صفارة إلغائها.



وقال أحمد عطية المدرب العام لنادي شباب طامية بمحافظة الفيوم، أن المدة القانونية لالغاء المباراة لعدم تواجد الامن 20 دقيقة، إلا أن حكم المباراة انتظر 30 دقيقة، ولم يتواجد تأمين للمباراة فاضطر إلى الغائها، تطبيقا للائحة المسابقة.



فريق الواسطي لم يطلب تأمين المبارة

وأضاف المدرب العام لفريق مركز شباب طامية، أن فريق الواسطي لم يخطر أمن بني سويف لتأمين المباراة، كما أن المبارة كانت بملعب الواسطي، إذا من حق فريق طامية أن تحتسب النتيجة لصالحه بهدفين للاشيئ.

يذكر أن فريق مركز شباب طامية يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، بمجموعة شمال الصعيد، في حين يأتي الوسطى في المركز السادس.