الاثنين.. الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات لترشيح رئيس وزراء جديد

قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، إن الرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزيف عون سيجري مشاورات مع أعضاء البرلمان اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لترشيح رئيس للوزراء، بحسب ما ذكرت "رويترز".

بمجرد تسميته، يجب على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة، وهي عملية غالبا ما تستغرق عدة أشهر، وفقا لـ"رويترز".

وقالت مصادر سياسية، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إن رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه المرشح الأوفر حظا، لكن عضو البرلمان المعارض فؤاد مخزومي قد يحظى بدعم عدد من المشرعين.

هذا المنصب مخصص لمسلم سني في نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، والذي ينص أيضا علي أن يكون رئيس البلاد مسيحي ماروني ورئيس مجلس النواب مسلم شيعي.