أشرف العشري: الهجوم الإسرائيلي بالتحالف مع أمريكا وبريطانيا خطط له بدقة

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن العملية الإسرائيلي المشتركة مع التحالف الدولي على اليمن، كانت متوقعة، في ضوء ما أعلن عنه في إسرائيل طيلة الأسابيع الماضية، بعد عمليات شنتها منفردة وصلت إلى 4 عمليات حتى الأسبوع قبل الماضي.



وأضاف «العشري» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في الأسابيع الماضية يتحدثون عن أن هناك توسيع لرقعة العمليات باتجاه اليمن، وأن هناك تنسيق مع الجانب الأمريكي، والبريطاني، وربما قوات أخرى موجودة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ضمن تحالف «حارس الازدهار» لحماية الملاحة في هذا الشريان الدولي الإقليمي.

وأوضح أشرف العشري، أن العملية الإسرائيلية الأخيرة في اليمن هي الأكبر من نوعها منذ عام، لا سيما وأنها استهدفت مجموعة من الأهداف الرئيسية، فيما يتعلق منقطة السبعين، حيث الاكتظاظ السكاني، وتشكل جزء كبير من تواجد ومنشآت جماعة الحوثيين في صنعاء العاصمة اليمينة، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي المشترك مع الولايات المتحدة وبريطانيا جرى التخطيط له بدقة.