مهيرة عبد العزيز عن طلاقها: يوما ما سأتحدث عن الألم والخيانة

كشفت الفنانة المصرية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عن طلاقها وشاركت جمهورها صورة لها بفستان الزفاف عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".



كتبت مهيرة عبد العزيز: "توته توته خلصت الحدوته ولكن ليست النهايه المتوقعه.. اليوم أعلن طلاقي رسمياً لن أشارك تفاصيل الأسباب ولكن ربما يوماً ما سأفعل وربما يوماً ما سأتحدث عن الألم ، الصدمة، الخيانة، الوعود الفارغه، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكة الزوجيه".



وتابعت : "ربما يوماً ما سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم بعمق لاكتشف أنهم لعبوا دوراً في تدمير زواجي وخساره ابنتي يسمة، عذراً لكنكم لن ولم تكسروني بل كنتم مصدراً لقوتي أملاً بأن غد أجمل ومع الصفحه الجديده التي افتحها أحب أن أقدم نصيحة للبنات".



واستطردت عبد العزيز: "كوني حذره جداً في إختيار شريك حياتك فهو الشخص الذي ستشاركينه واجباتك وتتقاسمين معه أحلامك وأسرارك، الإختيار الخطأ لشريك حياتك سيكلفك الكثير فكوني حريصه جداً على حمايه مساحتك ولمن تسمحين له بالدخول اليها ولمن تمنحين طاقتك ووقتك شكراً لكل الدروس لقد اكتفيت من التعلم.. الآن وأنا عائده لاسترداد ما كان دائماً ملكي أنا عائدة لاسترداد نفسي".



يذكر أن مهيرة عبد العزيز تشارك في برنامج تليفزيون الواقع" دبي بلينغ" بموسمه الثالث الذي انطلق عرضه مؤخرا ويعرض لها أيضا مسلسل "خريف القلب" على قناة “mbc”.



المسلسل مقتبس من الدراما التركية “حطام”، ويُعد أول عمل سعودي يتم اقتباسه من دراما تركية، تم تصويره بالكامل في الرياض، ويضم مجموعة من النجوم السعوديين.

