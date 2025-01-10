سفيرة مصر لدى أرمينيا: والدي علمني القيم الرفيعة في الحياة وحب الوطن

الجمعة 10/يناير/2025 - 06:32 م

وجهت السفيرة سيريناد سليمان جميل، سفيرة مصر لدى جمهورية أرمينيا، الشكر لمركز التنظيم وتكنولوجيا المعلومات في مؤسسة الأهرام برئاسة الكاتب الصحفي أشرف بدر، وذلك على إصدار مجلد يضم مقالات العمود الأسبوعي لوالدها، الفنان سليمان جميل، التي كانت تنشر في مؤسسة الأهرام منذ عام 1958 وحتى نهاية الثمانينات.

جاء هذا المجلد تخليدًا لدور والدها كناقد فني، ساهم بشكل كبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية في مصر.

وفي كلمة وجهتها السفيرة سيريناد، عبرت عن تقديرها العميق للجهود التي تم بذلها لإصدار هذا المجلد، مشيرة إلى أن والدها كان رمزًا من رواد الحركة الثقافية والفنية في مصر، في العصر الذهبي للثقافة والفنون. وقالت: "تحية عطرة وحب عميق لوالدي الحبيب، الموسيقار الفنان القدير، المفكر رائد من رواد الحركة الثقافية والفنية في وطننا الحبيب مصر."

وتحدثت سيريناد عن القيم التي غرسها والدها في حياتها، حيث قالت: "علمتني يا أبي الحبيب القيم الرفيعة في الحياة، حب الله، حب الوطن، وحب الناس. علمت جيلًا عظيمًا من فنانين مصر القيم الحقيقية للفنون والرسالة النبيلة التي يحملها الفن في الارتقاء بالنفس وتهذيب الإحساس ونقاء الروح."

كما أشارت إلى أن والدها كان دائمًا عاشقًا لله، معبرًا عن ذلك في موسيقاه وألحانه الصوفية التي ارتبطت بجذور مصر الثقافية والموسيقية. وأضافت: "كنت تستلهم إبداعك من موسيقى الأذان، وأطلقت على مؤلفاتك الأخيرة لآلة البيانو اسم 'صلوات'، حيث كنت تتعبد بالموسيقى وتجد في ألحانك تسبيحًا لله."

وتابعت سيريناد: "لقد علمت أجيالًا التذوق الفني، والمعنى الحقيقي للتأثير الدرامي للموسيقى باستخدام الآلات الموسيقية الشعبية المصرية. وقدمت محاضرات في جامعات العالم للتعريف بالعمق التاريخي لهذه الآلات وجذورها الفرعونية."

وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة سيريناد أن كلمات والدها وألحانه ستظل تنير طريقها في الحياة، قائلة: "سوف تظل كلماتك ونغماتك تنير لي طريقي في الحياة، ولكل من يسعى إلى الارتقاء بنفسه والسمو في إحساسه من خلال الفن الراقي."