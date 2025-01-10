حاميها حراميها.. ضبط المتهمين بسرقة 15 ماتور مياه من داخل كمباوند بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 أشخاص، لاتهامهم بسرقة 15 موتور مياه من مخزن خاص بكمبوند تحت الإنشاء بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، بلاغ من مدير أمن بإحدى الشركات، باكتشافه سرقة 15 موتور مضخة مياه من مخزن بكمبوند تحت الإنشاء.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "تاجر مواتير، تاجر خردة، مشرف أمن بالكمبوند، فرد أمن بذات الكمبوند، فرد أمن بالكمبوند".

تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.