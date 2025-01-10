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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حاميها حراميها.. ضبط المتهمين بسرقة 15 ماتور مياه من داخل كمباوند بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 5 أشخاص، لاتهامهم بسرقة 15 موتور مياه من مخزن خاص بكمبوند تحت الإنشاء بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، بلاغ من مدير أمن بإحدى الشركات، باكتشافه سرقة 15 موتور مضخة مياه من مخزن بكمبوند تحت الإنشاء.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة "تاجر مواتير، تاجر خردة، مشرف أمن بالكمبوند، فرد أمن بذات الكمبوند، فرد أمن بالكمبوند".

تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إرتكاب الواقعة النيابة العامة القبض علي 5 أشخاص بسرقة بمديرية أمن الجيزة تشكيل فريق بحث بمدينة 6 أكتوبر قسم شرطة أكتوبر أول ضبط المتهمين مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة