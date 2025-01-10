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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل وإصابة 20 شخصا في حادث تدافع بالمسجد الأموي الكبير بدمشق

المسجد الأموي الكبير
المسجد الأموي الكبير
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أسفر حادث تدافع بالمسجد الأموي الكبير بالعاصمة السورية دمشق عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 اخرين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية اليوم الجمعة.

وقال محافظ دمشق ماهر مروان، في تصريحات نشرتها الوكالة، "وقعت حادثة مؤسفة اليوم في المسجد الأموي الكبير نتيجة تدافع أثناء إحدى الفعاليات المدنية المقامة في المسجد ومحيطه. نحن نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه."

وأضاف: "نتحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلا. نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، ونؤكد أن هذه الحادثة لن تمر دون محاسبة المقصرين."

حادث تدافع المسجد الأموي الكبير العاصمة السورية دمشق مقتل 4 أشخاص إصابة 16 آخرين