غدًا.. 264 ألف طالب بأسوان يؤدون امتحانات الفصل الأول بصفوف النقل



تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤، غدًا السبت بمدارس أسوان وتستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق ١٦ يناير لصفوف التعليم العام، والخميس ٢٣ يناير الجاري لبعض صفوف التعليم الفني وفق الجداول المعتمدة المعلنة.

المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان



وقال المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوانإن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم غدًا يبلغ ٢٦٤ ألف و ٩١ طالب وطالبة، بواقع ١٤٩ ألف و ٣١٠ تلميذ وتلميذة بالصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، و ٦٨ ألف و ١٢٢ طالب وطالبة بالصفين الأول والثانى الإعدادى، بالإضافة إلى ١٧ ألف و٧٢٣ طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوى (عام)، وعدد ١٢٩١ طالب وطالبة بمدارس التربية الخاصة، و ٢٣٦١ دارس ودارسة بصفوف التعليم المجتمعى، فضلًا عن ٢٥ ألف و ٢٨٤ طالب وطالبة بصفوف نقل التعليم الفنى بنظاميه (ثلاث وخمس سنوات) وشعبه (الصناعى - الزراعى - التجارى - الفندقى- المزدوج) وكذلك (المهنى - الخدمات - العمال) وذلك بمواد مختلفة وفق الجداول المعلنة.



وأضاف وكيل الوزارة، تم عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، حيث تم التشديد على المدارس بضرورة الإنتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالنظافة وفرش اللجان وتجهيز قوائم بأسماء الطلاب وأرقام جلوسهم داخل كل لجنة، مع تجهيز الكنترولات ودعمها بكافة الأدوات والمستلزمات. وتم التنبيه على رؤساء اللجان، بضرورة أن تكون اللجان جيدة الإضاءة والتهوية.

التصدى لمحاولات الغش ومنع حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية

وتابع تم التشديد على الجميع بضرورة الإلتزام بكافة القوانين والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة داخل اللجان مع الإلتزام بالجدية، والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب، والتشديد كذلك على عدم حيازة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية ، بالإضافة إلى توزيع أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة داخل اللجان فى المواعيد المحددة، مع الإلتزام بغلق أبواب المدرسة أيضًا فى المواعيد المحددة، وتم التنبيه على الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح الرشيدي أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية ، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، كما أن موجه عام المادة واللجنة التى وضعت الامتحان ستكون متواجدة داخل الغرفة المركزية (كل حسب مادته) لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات قد ترد.

وقال بالنسبة لتقدير الدرجات، تم التأكيد على المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه ، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.