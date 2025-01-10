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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل فيديو طفل يقود سيارة بالقاهرة

الطفل
الطفل
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 تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة بالقاهرة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو  عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
بالفحص أمكن التوصل إلى مالكة السيارة (مقيمة بدائرة القسم) وتبين أن مرتكب الواقعة نجلها (طالب سن- 13).
تم ضبط السيارة ومالكتها ونجلها وبمواجهة مالكة السيارة إعترفت بقيام نجلها بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدون علمها.  
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكتها ونجلها.
 

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