الأمن يكشف تفاصيل فيديو طفل يقود سيارة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة بالقاهرة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل إلى مالكة السيارة (مقيمة بدائرة القسم) وتبين أن مرتكب الواقعة نجلها (طالب سن- 13).

تم ضبط السيارة ومالكتها ونجلها وبمواجهة مالكة السيارة إعترفت بقيام نجلها بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدون علمها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكتها ونجلها.

