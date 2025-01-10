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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملت من نجل شقيقتها سفاحًا.. عشرينية تضع مولودًا داخل مستشفى بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اتهمت مطلقة، نجل شقيقتها بمعاشرتها جنسيا، حتى أنجبت منه طفلا  سفاحًا، في حي الحواتم بالفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إشارة من مستشفى الفيوم الجامعي، بوصول "ش  ر ."، 18 سنة، مطلقه أنجبت طفلا ذكرا كامل النمو، و بسؤالها بمعرفة إدارة المستشفى عن اسم والد الطفل، أفادت بأنها تزوجت لمدة شهر وانفصلت عن زوجها منذ 6 أشهر ، وأن حملها سفاحا من نجل شقيقتها .

 

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول الفيوم  إلى المستشفى، لتتهم الفتاه، نجل شقيقتها  ""، 19, سنة،  بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة، منذ قرابة 9 أشهر، وحملها منه سفاحاً.

وبسؤال والدتها أفادت بأنها تفاجات بالواقعة حيث أن ابنتها منفصله منذ 8 اشهر ولم تخبر أحد بانها حامل ومرت شهور الحمل حتى ذهبت إلى المستشفي بمفردها لتنجب.

و عللت المتهمة عدم إبلاغهما خشية افتضاح أمر العائلة، وألقى ضباط مباحث مركز الفيوم، الشاب المتهم، الذي نفى ارتكابه للواقعة، ولم يعلل سببًا لاتهامه بمعاشرة خالته، جرى تحرير المحضر. 

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