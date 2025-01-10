حملت من نجل شقيقتها سفاحًا.. عشرينية تضع مولودًا داخل مستشفى بالفيوم

اتهمت مطلقة، نجل شقيقتها بمعاشرتها جنسيا، حتى أنجبت منه طفلا سفاحًا، في حي الحواتم بالفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إشارة من مستشفى الفيوم الجامعي، بوصول "ش ر ."، 18 سنة، مطلقه أنجبت طفلا ذكرا كامل النمو، و بسؤالها بمعرفة إدارة المستشفى عن اسم والد الطفل، أفادت بأنها تزوجت لمدة شهر وانفصلت عن زوجها منذ 6 أشهر ، وأن حملها سفاحا من نجل شقيقتها .

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول الفيوم إلى المستشفى، لتتهم الفتاه، نجل شقيقتها ""، 19, سنة، بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة، منذ قرابة 9 أشهر، وحملها منه سفاحاً.

وبسؤال والدتها أفادت بأنها تفاجات بالواقعة حيث أن ابنتها منفصله منذ 8 اشهر ولم تخبر أحد بانها حامل ومرت شهور الحمل حتى ذهبت إلى المستشفي بمفردها لتنجب.

و عللت المتهمة عدم إبلاغهما خشية افتضاح أمر العائلة، وألقى ضباط مباحث مركز الفيوم، الشاب المتهم، الذي نفى ارتكابه للواقعة، ولم يعلل سببًا لاتهامه بمعاشرة خالته، جرى تحرير المحضر.