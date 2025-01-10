30 يوما في الجبلاية.. كشف حساب قائمة هاني أبو ريدة .. مجلس مواز لإدارة اتحاد الكرة.. الاستعانة باهل الثقة.. الإطاحة بميكالي وتجاهل حسام حسن .. إعلان العقوبات المجمدة ولجنة فنية بدون صلاحيات

اليوم يمر على مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة 30 يوما في الجبلاية بعد نجاحه في 10 ديسمبر الماضي بالتزكية في قيادة كرة القدم المصرية لمدة اربع سنوات حتي 2028 .



نجحت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى حيث لم تتقدم أى قائمة أخرى فى الانتخابات.

تضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،



البوابة نيوز تفتح كشف حساب مجلس المهندس هاني أبو ريدة بعد 30 يوما في الجبلاية وتستعرض الإيجابيات والسلبيات خلال هذه الفترة من عمر المجلس

إعلان العقوبات المجمدة

يأتي علي راس الإيجابيات وقوف مجلس ابو ريدة علي مسافة واحدة من كل الاندية والكشف عن العقوبات المجمدة التي لم يعلن عنها منذ 6 شهور لاندية الزمالك والأهلي وبيراميدز والتي لاقت استحسان كبير في الشارع الرياضي بعد هروب مجلس جمال علام السابق من مواجهة هذه الاندية أثناء فترة تولية خوفا من الصدام مع الأندية الكبيرة

كان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تفعيل قرارات لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، التى كانت قد اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية، ولم يتم إعلانها في حينه.. وجاءت القرارات كالتالى:

• أولاً: إيقاف جوزيه جوميز، المدير الفنى لنادى الزمالك ( وقت اتخاذ القرار) ، مباراتين رسميتين، وتغريمه مبلغ (خمسين ألف جنيه)، لما بدر منه فى مباراة الزمالك والمصرى بتاريخ 2024/6/17.

• ثانياً: إيقاف القيد للنادى الإسماعيلي، حتى تمام تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية (CAS) رقم 205/8/618 بتاريخ 21 فبراير 2020 لصالح نادى النجوم.

ثالثاً :

1- حرمان / أسامة عبد القادر محمد على رئيس نادى منتخب السويس من دخول الملاعب لمدة عام كامل، في المسابقات التي يشارك فيها نادى منتخب السويس، والتحذير بفرض عقوبة انضباطية مشددة فى حالة تكرار المخالفة على النحو الوارد بالمادة 2/20 من لائحة الانضباط.

2- معاقبة نادی منتخب السويس باللعب بدون جمهور لعدد ست (6) مباريات، لما ارتكبته جماهير النادى.

رابعاً: بشأن الشكوى المقدمة من نادى بيراميدز إف سى ضد النادى الأهلى، قررت لجنة الانضباط الآتى:

1- حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

2- إيقاف اللاعب خالد محمد عبد الفتاح ثلاث مباريات، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الأهلى وبيراميدز.

3- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى، و محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبى المدير التنفيذي، وأمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

4- حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.

• خامساً: بشأن شكوى النادى الأهلى ضد نادى بيراميدز إف سي:

1- إيقاف اللاعب محمود عبد العاطى محمد عبدالجليل الشهير بـ (دونجا) ثلاث مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم المباراة.

2- إيقاف اللاعب كريم حافظ رمضان سيف الدين مباراة واحدة لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز .

3- إيقاف اللاعب مروان حمدی مهنى عبدالحميد ست مباريات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، لما بدر منه عقب نهاية مباراة الأهلى وبيراميدز.

4- الاكتفاء بالعقوبة الموقعة على اللاعب محمد الشيبي من لجنة المسابقات، بالإيقاف ثلاث مباريات، وغرامة خمسين ألف جنيه، لما بدر منه في مباراة الأهلى وبيراميدز.

5- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من ممدوح عيد، الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، والكابتن هانى سعيد، المدير الرياضى، واللاعب محمود عبدالحفيظ محمد عبدالصبور الشهير بـ(زلاكا)، واللاعب أحمد ناصر محمود الشناوى. والمدير الإداري لبيراميدز أحمد محمد زاهر.

الإطاحة بميكالي من تدريب منتخب الشباب

من الإيجابيات التي نجح فيها مجلس المهندس هاني أبو ريدة الإطاحة بالبرازيلي روجير ميكالي من تدريب منتخب مصر للشباب بعد ان قام مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام بابرام تعاقد مالي كارثي مع المدير الفني يكلف خزينة الاتحاد 113 الف دولار شهرياً

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اعلن التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها في العقد المبرم بتاريخ ١ أكتوبر الماضي والتي تتضمن ثلاثة أشهر كشرط جزائي .

نص الاتفاق على أن يحصل المدرب على الشرط الجزائي مقسماً على ستة أقساط شهرية اعتباراً من أول فبراير المقبل.

وكان اتحاد كرة القدم قد عرض على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ ١١٧ ألف و٥٠٠ دولار شهرياً شاملاً الضرائب المستحقة عليه بخلاف تكاليف الإقامة و٨ تذاكر سفر سنوياً إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليتلاءم راتبه مع مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن ، إلا أن ميكالي عرض التنازل عن ١٥ ألف دولار فقط، وهو ما رفضه الاتحاد المصري الذي رأى أن راتب المدرب يظل مبالغاً فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد ٢٠٠٥ في اجتماع مجلس إدارته المقبل الذي لم يتحدد موعده بعد.

مجلس موازي لادارة اتحاد الكرة

من السلبيات التي وقع فيها هاني ابو ريدة تجميد رفاقه في المجلس الحالي واعطائهم بعض الملفات غير المهمة والإستعانة بمجلس موازي لادارة اتحاد الكرة يضم عدد من المقربين وعلي رأسهم احمد مجاهد لادارة شؤون الكرة المصرية

عودة اهل الثقة الي الجبلاية

كما عادت الوجوه القديمة مجددا الي اتحاد الكرة لقيادة المسيرة لقربهم من المهندس هاني ابو ريدة حيث يعتبرون رجاله المقربين وعلي رأسهم علاء عبد العزيز مدير العلاقات العامة وسيد بخيت رئيس لجنة المسابقات

تجاهل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

يواصل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تجاهل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن ورغم مرور 30 يوم في الجبلاية لم يتم التواصل الرسمي بين الطرفين برغم التاكيد علي عقد جلسة خاصة منذ نجاح ابو ريدة فى 10 ديسمبر الماضي وهو الأمر ألذى اغضب جهاز الفراعنة بقيادة حسام حسن

لجنة فنية بدون صلاحيات

اخيراً قام مجلس ابو ريدة بتشكيل لجنة فنية بدون تحديد رئيس لها او صلاحيات لأدارة شؤون كرة القدم المصرية

جاء تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي :

الكابتن حسن شحاتة

الكابتن محسن صالح

الكابتن علي أبو جريشة

الكابتن حلمي طولان

الكابتن حسن فريد

الكابتن محمد عمر

الكابتن أحمد حسن

الكابتن عبد الظاهر السقا

والمدير الفني للاتحاد علاء نبيل بصفته

