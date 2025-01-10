شريف عارف: زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية تضمنت رسائل مهمة

أكد الكاتب الصحفي شريف عارف، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية تضمن العديد من الرسائل المهمة، مشيرًا إلى أن الزيارة المتكررة والمنتظمة في حد ذاتها تحمل رسالة قوية.

وأضاف عارف في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن أبرز الرسائل التي تم توجيهها هي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفرد بشكل عام، وبالأخص الفرد المقاتل، نظرًا لأننا نعيش في منطقة تشهد تحولات متسارعة في التحالفات والصراعات، وبالتالي، تركز الدولة المصرية على دور الفرد المقاتل كجزء أساسي في معادلة الدفاع عن الوطن وحمايته.

وأشار عارف إلى أن الرسالة الثانية التي تم التأكيد عليها هي أهمية العلم في استراتيجية الدولة المصرية، حيث أن الحديث المستمر عن العلم وتطويره يعد أمرًا محوريًا في عملية تقدم الدولة، فالعلم يُعتبر أساسًا رئيسيًا لأي تطور أو تقدم.