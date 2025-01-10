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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تريزيجيه وبن شرقي يقودان الريان لاكتساح أم صلال بالدوري القطري

تريزيجيه - بن شرقي
تريزيجيه - بن شرقي
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قاد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه الريان لاكتساح أم صلال بسداسية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد حمد الكبير، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري القطري.

شارك تريزيجيه أساسيًا مع الريان ضد أم صلال، ولعب المباراة كاملة، كما صنع هدفًا من السداسية التي فاز بها الرهيب.

تريزيجيه يصنع هدفًا في فوز الريان على أم صلال

أنهى رفاق تريزيجيه الشوط الأول من اللقاء، متأخرًا بهدفين مقابل هدف، بعدما افتتح روجر جيديش التهديف لصالح الريان في الدقيقة السادسة من صناعة أشرف بن شرقي، وأدرك أنتونيو مانسي التعادل لفريق أم صلال في الدقيقة 43، قبل أن يسجل أسامة تنان الهدف الثاني في الدقيقة 45+4.

وفي الشوط الثاني سجل بن شرقي هدفين متتاليين في الدقيقتين 60 و68، وكان الهدف الثاني للاعب المغربي بتمريرة من تريزيجيه.

تريزيجيه - بن شرقي

وعزز جيديش تقدم الريان بهدف رابع في الدقيقة 77، ثم أحرز تميم منصور العبد لله الهدف الخامس في الدقيقة 84، فيما اختتم دافيد جارسيا السداسية في الدقيقة 88.

بذلك، شارك محمود حسن تريزيجيه مع الريان في 9 مباريات حتى الآن في الدوري القطري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى. 

بتلك النتيجة، رفع الريان رصيده إلى 16 نقطة يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد أم صلال عند 14 نقطة في المرتبة الثامنة.

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