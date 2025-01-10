مقتل 5 مسلحين في عملية أمنية شمال غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل خمسة مسلحين في عملية أمنية بمدينة ديرا إسماعيل خان، شمال غربي باكستان.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني حسبما ذكر راديو باكستان اليوم الجمعة بأن قوات الأمن شنت عملية أمنية; استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة مادي، فيما جرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أسفر عن تصفية خمسة مسلحين.

وجرت مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين، فيمات تتواصل عمليات التمشيط بالمنطقة; للبحث عن أي مسلحين آخرين.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".