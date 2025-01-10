تنسيقية شباب الأحزاب تطلق معرضها السنوي للكتاب

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معرضها السنوي للكتاب، بطرح عدد كبير من الكتب في مختلف المجالات بالمعرض، الذي يأتي ضمن أنشطة مكتبة التنسيقية.

وحرص عدد كبير من أعضاء التنسيقية على اقتناء مجموعة من الكتب المتنوعة الموجودة بالمعرض والتي شملت مجالات عدة منها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والأدبية وغيرها.

ويهدف المعرض إلى رفع الوعي و إثراء المعرفة السياسية والثقافية والاجتماعية لدى الأعضاء من خلال توفير مجموعة متنوعة من المصادر المعرفية.

جدير بالذكر أن المكتبة تضم إصدارات وكتابات عدد من أعضاء التنسيقية، بالإضافة إلي مساهمات و تبرعات أعضاء التنسيقية والأحزاب السياسية وعدد من المؤسسات الثقافية ودور النشر، وتتضمن أيضاً عدد من السلاسل العلمية والبحثية وكتب السياسية والعلوم الاجتماعية التراث والتاريخ والفن والثقافة.

