إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم







أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل مدينه دمو بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد تلقيه بلاغا بإنقلاب ميكروباص محمل بالركاب بطريق اسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل مدينه دمو بدائرة القسم، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق .