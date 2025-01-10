رئيس مدينة مطاي توجه بمتابعة ملف التصالح والمباني المخالفة ومراجعة التراخيص

أكدت المهندسة هويدا الشافعي رئيس مدينة مطاي بمحافظة المنيا مكافئة الموظف المجتهد وعقاب المقصر في ملف التصدي لمخالفات البناء وملف التصالح

جاء ذلك خلال عقدها اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء والقرى ومدير الإدارة الهندسية ومسئولي التنظيم بالقرى والاحياء ومسئولي المركز التكنولجى و اداره المتغيرات ، وذلك بالقاعه الكبري لمجلس مدينه مطاي، في حضورهشام عبد الحليم و طه حسين والدكتور محمود شعيب نواب رئيس المركز، وبحضور مدير الشئون القانونية ،للوقوف على سير العمل بملفات التصالح على مخالفات البناء المخالف، من حيث الأداء والإنجاز بملفات التصالح والمعوقات وكيفية تذليلها،والتعرف على معدلات الإنجاز بملف المتغيرات وتبسيط الدوره المستنديه للانتهاء من كافه المتغيرات بالمدينه والقرى ، وايضا العمل على ملف الازالات والتهيئه لموجه الازالات الجديده.

خلال الإجتماع، تم مراجعة ما تم تنفيذه من خلال التكليفات السابقة للإدارة الهندسية ، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح ومراجعة التراخيص والمتابعة المستمرة للمباني المخالفة على مستوى المركز والتصدي بكل حزم والضرب بيد من حديد لكافة انواع المخالفات بالبناء مع الإزالة الفورية لها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجهت المهندسة هويده الشافعى بدفع وتيرة العمل وتقديم كافة اوجه التيسيرات والتسهيلات واستيفاء كافة اجراءات التصالح، مؤكده على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

وأكدت المهندسه هويدا الشافعى رئيس المركز على بذل المزيد من الجهد وتكاتف الجهود بين الادارات المختلفه للنهوض بأعمال المركز، والانتهاء من الملفات المطروحة. مشيرة إلي أن هذه الفترة تحتاج لمزيد من العمل وبذل الجهد والعمل على سرعة الأداء، وقالت أننا نعمل جميعاً لمصلحة المواطن والوطن.

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