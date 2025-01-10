طارق العكاري: إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بما فعلته في لبنان واليمن دون وجود دعم وحليف لها

قال العميد طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن ما حدث في اليمن اليوم، هو عربون التزام أمريكي – بريطاني لإسرائيل، استكمالًا لاستراتيجية الدفاع عن إسرائيل.

وأضاف «العكاري» خلال مداخل بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لا تقوى على فعل ما فعلته بلبنان او قطاع غزة، نظرًا لطول المسافة واحتياج الطائرات الحربية لطائرات تزود بالوقود ولوجستيات أخرى قد تحول دون أن تشن إسرائيل هذه الهجمات وحيدة.

وأوضح المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، ان الهجوم الحالي على اليمن لم يكن الأول من نوعه، بل كان هناك عدة ضربات على صنعاء.

وأشار إلى أن الهدف من الهجمات الإسرائيلية، هو إرساء مبدأ أن الغارات ليست ردًا على صواريخ من اليمن لإسرائيل، ولكنها ضربات مخططة الغرض منها إنهاء وجود أذرع إيران في المنطقة بعدما تعرض حزب الله لضربات موجعة من الاحتلال، وبعدما القضاء تقريبًا على القدرات العسكرية لحماس في قطاع غزة.



