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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة البنك الأهلي، غدا، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي 


وضمت قائمة الدراويش كلا من:
أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد في حراسة المرمى، عماد حمدي، محمد نصر، محمد بيومي، هشام محمد، عبد الكريم مصطفى، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر، خالد النبريصي، علي الملواني، محمد حسن، محمد عبد السميع، نادر فرج، محمد خطاري، عبدالله محمد، مروان حمدي، عبدالله السعيد، حسن صابر، إبراهيم عبد العال، عمر القط وإريك تراوري.

ترتيب الإسماعيلي في جدول الدوري 


يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثامن في ترتيب جدول دورى nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 7 مواجهات، فاز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل لاعبو الدراويش 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف

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