خطوات سهلة وبسيطة تعمل على تعزيز الذاكرة والإدراك فترة الامتحانات.. تعرف عليها

أثناء وقت الامتحانات تحدث ضغوط ومشاكل نفسية كبيرة، قد تتأثر الذاكرة بها ويصبح الاحتفاظ بالمعلومة أمر صعب على بعض الطلاب، ويحتاج الطالب في هذه الأحوال الي مزيد من تحفيز قدرة الدماغ العقلية والإدراكية وتعزيز القدرة على الحفظ والاستيعاب والاحتفاظ بالمعلومة، ووفقا لما نشره موقع Kumon ، فهناك الكثير من النصائح الهامة والمفيدة التي تساعد الطلاب في هذه الأوقات الصعبة من التخلص من التشتت وعدم التركيز و الاحتفاظ بالمعلومات وتذكرها أثناء الاجابة علي الامتحانات.

فيما يلى.. نصائح لزيادة التركيز والادراك في الإمتحانات

عليك الابتعاد عن من عوامل التشتت حولك مثل الأجهزة الإلكترونية التي تتصفحها كالهاتف والكمبيوتر مثلا .

اغلق الإشعارات من هاتفك المحمول حتى لا تصاب بتشتت الذهن.

لا تذاكر كل المواد مرة واحدة بل احرص على تقسيم المواد جيدا لأن المعلومات الكثيرة سوف تشعرك بالملل والفشل وتصيبك بالإرهاق سريعا.

لا تفكر في الامتحان قبل وقته بمده طويلة فكر في المادة التي عليك مذاكرتها مباشرة فقط.

كن واقعي واحصل على فترات من الراحة فالضغط الزائد قد يؤدي الى نتائج سلبية .

امنح وقت لنفسك و استمتع بالسعادة والاسترخاء مثل تناول مشروبك المفضل أو المشي لمده قصيرة .

لا تجلس على مكتبك وقت طويل ، ولكن احرص على الحركة على فترات من أجل تنشيط الدورة الدموية لديك والحفاظ على تدفق الدم وتجديد النشاط والحيوية.

اختر مكان المذاكرة بالمواصفات الى تمنحك الراحة لجسمك ذهنك على حد سواء ويمكنك من المذاكرة في أجواء جيدة.

احرص ليلة الامتحان على الحصول على وقت كبير من الراحة والنوم، حيث أن النوم الجيد يقوي قدراتك العقلية وهذا بدوره يعمل على تقوية الذاكرة والتذكر، الابتعاد عن السهر والآرق يؤثران بصورة مباشرة على قدراتك فى الاحتفاظ بالمعلومة واسترجاع المعلومات.

تناول قليل من الأكل مع تناول الأطعمة الصحية المفيدة والتى تمنحك النشاط لجسمك وعقلك، وتجنب تناول الأطعمة والمشروبات التى تسبب لك الخمول وضعف التركيز.

لكي تستطيع من المذاكرة والاستذكار بصورة جيدة مثل مكالمة صديق لك أو التحدث مع أحد أفراد أسرتك .