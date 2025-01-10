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الجمعة 10 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

في ذكرى ميلاد سميرة سعيد.. محطات رحلتها الفنية

سميرة سعيد
سميرة سعيد
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 تحتفل اليوم الموافق 10 يناير، الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها، وسط تهنئة جمهورها في مصر والعالم العربي، بعد نجاحات كبيرة لرحلة غنائية حافلة بالأعمال.

البداية مع الإذاعة

بدأت الطفلة سميرة سعيد رحلتها الغنائية في سن مبكر، ومنذ الطفولة شاركت في برنامج للمواهب، بدولتها المغرب، وقدمت أداء مميز وتوقع لها الكثير مستقبل كبير.

مصر بوابة النجاح العربي

بدأت سميرة سعيد تقدم بعض الأعمال الغنائية في بلدها المغرب، ولاقت بعض النجاح، حتى قررت السفر إلى مصر مع بداية الثمانينيات، وقدمت أغاني عشقها الجمهور المصري، وذاع صيتها بشكل كبير في كل بلدان الدول العربية.

أبرز أعمالها الغنائية

قدمت سميرة سعيد رحلة كبيرة، وعاصرت عدد كبير من الأجيال، وذلك بسبب قدرتها على التطور على مستوى الموسيقى التي تقدمها، أو الأداء الفني المغلف بطابع شبابي، لتتماشى مع كل الأجيال التي عاصرتها.

أبرز أعمالها الغنائية "يوم ورا يوم، مش هتنازل عنك، أنا ولا انت، غريبة، انساني، قويني بيك، عايزة أعيش، ع البال".

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