الصين: فيروس HMPV معروف منذ 60 عامًا وليس خطيرًا.. فلا داعي للخوف

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوة جيا كون، في المؤتمر الصحفي الاعتيادي الذي عُقد اليوم، أن الوضع الصحي المتعلق بالتهابات الجهاز التنفسي في الصين يقع ضمن النطاق المعتاد، مشددًا على أن الفيروس الرئوي البشري (HMPV) ليس فيروسًا جديدًا أو خطيرًا.

وأوضح قوة جيا كون أن الفيروس، الذي أُثيرت حوله مخاوف مؤخرًا، معروف منذ 60 عامًا على الأقل، ويُسبب التهابات تنفسية محدودة ذاتيًا، مؤكداً أن وصفه بـ"الفيروس غير المعروف" غير علمي ويهدف إلى إثارة المخاوف.

وأشار إلى أن مستويات الإصابة بالأمراض التنفسية في الصين أقل من العام الماضي، مبينًا أن الحكومة الصينية تتخذ إجراءات استباقية لمراقبة الأمراض ونشر النتائج بشفافية.

كما شدد على التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المواطنين والمسافرين، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالاحتياطات الصحية القائمة على العلم.

وفي ظل تصاعد القلق الدولي، طمأن المتحدث الجميع بأن الصين تعمل على تأمين بيئة سفر آمنة ومريحة للصينيين والأجانب على حد سواء، مشددًا على أهمية الجهود المشتركة للحفاظ على الصحة العامة.