اتحاد الكرة يدرس جدولة مديونات الأندية بالتساوي من أجل القيد الشتوي والتراجع عن قراره السابق

كشف مصدر خاص، أن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة يدرس حالياً التراجع عن قراره السابق بمنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة ( يناير ٢٠٢٥ ) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدماً، وتكليف الأندية بسداد الديون المستحقة عليها للاتحاد، مع مد فترة القيد الشتوية من ١ يناير حتى ٨ فبراير المقبلين.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” أن مجلس الجبلاية وجد مديونيات كبيرة للأندية وعلى رأسها الزمالك الأمر الذي يصعب على الأندية سداد جميع المديونيات قبل القيد الشتوي

وتابع المصدر، أن هناك نية لجدولة جميع مديونات الأندية بنسب واحدة اي كان حجم المديونية.

وأشار المصدر، إلى أن هذا مطلب معظم الأندية باستثناء الأهلي وبيراميدز.

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتنفيذ قراره عند قيد اللاعبين الجدد

ومن جانبه أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة، يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، الذي يمنع قيد أي لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدمًا.

شدد الأهلي في خطابه على ضرورة وقف القيد لأي نادي لا يدفع رسوم القيد كاملة، بالإضافة إلى قيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.



وجاء في الخطاب أيضًا تأكيد النادي على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة، وأن يكون سداد المديونيات المستحقة للاتحاد وفقًا لمعايير واحدة، بمقتضاها تكون المبالغ المسددة أو المؤجلة متساوية لكل الأندية.

انطلاق معسكر منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

ومن ناحية أخرى انطلق اليوم الجمعة، المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن أسامة نبيه في إطار برنامج الاعداد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية في ابريل المقبل بكوت ديفوار.

خاض اللاعبون المران الأول بملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتضم قائمة اللاعبين كلا من: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وحازم جمال وأحمد منشاوى وأحمد محمد جابر وعمر هشام في حراسة المرمى، وأحمد عابدين ومعتز محمد وأحمد مجدى وأحمد عبد العزيز واياد صلاح وعبد الله بوستنجى وزياد خالد ومحمد نبيه ومحمد إبراهيم ومروان حجى ويوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير ومهاب سامى ومحمود لبيب ومحمد عبد المنعم وعبد العزيز سعيد وأحمد كباكا وسيف الدين عصام وأحمد خضرى ويحيى هشام وعمر وائل وإبراهيم عادل وأحمد وحيد ومحمد عماد ومصطفى عكاشة وخالد ربيع ومروان محمود ومحمد السيد وسيف عادل وعمر ياسر وهادى عامر وحامد عبد الله وعمار ياسر ومحمد رأفت ومحمد عبد الناصر ومحمد عبد الله وأحمد أبو الفتح وعلى إيهاب وعمر أسامة ومحمد زعلوك ومهند محمد وعمر فتحى عمورى وكريم سعيد وأدهم علاء وأيمن أمير وكريم توفيق.



يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب ، أسامة نبيه مديراً فنياً وعلاء عبده مدرباً عاماً ومحمد عمر النور مدرباً وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى وحمادة أنور مديراً إدارياً وأحمد عصام محللاً للآداء وأيمن فريد طبيباً ومحمد محروس للعلاج الطبيعي و عباس حسنين أخصائي تدليك.

