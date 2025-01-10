زي النهاردة.. يوليوس قيصر وجيشه يعبرون نهر روبيكون في بداية الحرب الأهلية في روما

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 10 شهر يناير العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 49 قبل الميلاد يوليوس قيصر وجيشه يعبرون نهر روبيكون في بداية الحرب الأهلية في روما.

عام 630 فتح مكة على أيدي المسلمين بقيادة النبي محمد.



وعام 1813 معركة غليوين بين المنتفق ومماليك العراق وانتصار المنتفق.



عام 1863 بدء العمل في لندن لأول خط قطار أنفاق في العالم.



وعام 1920 عقد أول اجتماع لمنظمة عصبة الأمم، وفي هذا الاجتماع أقرت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.



وعام 1922 تعيين آرثر غريفيث كأول رئيس لدولة أيرلندا المستقلة.



عام 1923 لتوانيا تحتل منطقة ميميل (كلايبيدا حاليًا) بعدما كانت تحت الإدارة الفرنسية منذ عام 1920.

وعام 1943 الحبيب بورقيبة يلتقي بالزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني في قصر أليسبيجي وذلك بعد إفراج القوات الألمانية عنه إثر اعتقاله في فرنسا.

عام 1946 منظمة الأمم المتحدة تعقد أول جمعية عامة لها في لندن بحضور مندوبين عن 51 دولة وذلك بعد إلغاء عصبة الأمم رسميًا وذلك لفشلها في الحيلولة دون وقوع الحرب العالمية الثانية.

وعام 1948 محمد إدريس السنوسي يؤسس «المؤتمر الوطني البرقاوي» برئاسة محمد الرضا السنوسي ليمهد لإعلان استقلال برقة.

1949 - اندلاع الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ.

1973 - وفاة المناضل الفلسطيني محمود الهمشري متأثرًا بجراحه إثر محاولة اغتياله على يد المخابرات الإسرائيلية في باريس.

وعام 1984 الولايات المتحدة والفاتيكان تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية.

وعام 1989 بداية جلاء القوات الكوبية من أنغولا.

عام 2000 -د أمريكا أون لاين تعلن عن نيتها شراء تايم وارنر نظير 162 ملياردولار، وتعد تلك الصفقة أكبر صفقة تجارية في العالم.

وعام 2001 بداية ويكيبيديا كجزء من مشروع نيوبيديا لتصبح مستقلة بعد خمسة أيام.

عام 2006 إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين المقامة في مصر.

عام 2017 وصول عدد الوفيات في القارة الأوروبية إلى أكثر من 20 شخص بسبب موجة البرد القارس التي تضرب القارة مُنذ بداية الشهر الحالي.

وعام 2019 الجمعية الوطنيَّة الڤنزويليَّة تقضي ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال شهر مايو 2018 وأفضت إلى فوز نيكولاس مادورو، وتوكل المهام الرئاسيَّة إلى خوان غوايدو مما أدخل البلاد في أزمةٍ سياسيَّة.

فوز فليكس تشيسكيدى بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

عام 2020 وفاة السلطان قابوس بن سعيد السلطان التاسع في تاريخ عُمان عن عمر ناهز 80 عامًا، وتولي ابن عمه هيثم بن طارق ولاية الحكم خلفًا له.

2022 - تشكيل حكومة جديدة في هولندا بعد الانتخابات التي جرت في نهاية 2021، وهي الحكومة الرابعة برئاسة مارك روته.