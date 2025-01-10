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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نتنياهو: إسرائيل هاجمت النظام الحوثي في الشريط الساحلي الغربي وعمق اليمن

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل هاجمت اليوم الجمعة، أهدافًا للنظام الحوثي في الشريط الساحلي الغربي وعمق اليمن، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضاف نتنياهو، أن تل أبيب ستعمل ضد أي أحد يهددها في أي مكان وأي وقت ومتى كان ذلك ضروريًا.

في سياق متصل، قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، بأن الهجوم الإسرائيلي الحالي في اليمن تم التخطيط له كجزء من النهج الإسرائيلي تجاه أهداف الحوثيين في اليمن.

وأضافت القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن الهجوم الإسرائيلي تم بعد وقت قصير من الهجمات الأمريكية البريطانية وبطريقة منسقة.

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