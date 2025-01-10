نتنياهو: إسرائيل هاجمت النظام الحوثي في الشريط الساحلي الغربي وعمق اليمن

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل هاجمت اليوم الجمعة، أهدافًا للنظام الحوثي في الشريط الساحلي الغربي وعمق اليمن، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضاف نتنياهو، أن تل أبيب ستعمل ضد أي أحد يهددها في أي مكان وأي وقت ومتى كان ذلك ضروريًا.

في سياق متصل، قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، بأن الهجوم الإسرائيلي الحالي في اليمن تم التخطيط له كجزء من النهج الإسرائيلي تجاه أهداف الحوثيين في اليمن.

وأضافت القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن الهجوم الإسرائيلي تم بعد وقت قصير من الهجمات الأمريكية البريطانية وبطريقة منسقة.