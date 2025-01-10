غداً.. جنايات بورسعيد تنظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل طالب

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، غدًا السبت السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل طالب في المدرسة الميكانيكية بسلاح ناري في بورسعيد.

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تفاصيل قضية مقتل طالب بورسعيد

تعود تفاصيل القضية إلى 14 نوفمبر 2024 عندما قام المتهم برفقة ثلاثة آخرين، بقتل الطفل: حسن إبراهيم حسن إبراهيم، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إثر خلافات سابقة، حيث أعد المتهم سلاحا ناريا من نوع فرد خرطوش وكمن للمجني عليه في مكان مروره، وعندما صادفه، أطلق عليه عيارا ناريا، مما أسفر عن مقتله.

وكشف محمود أحمد، طالب في الصف الثاني من المدرسة الميكانيكية، أمام جهات التحقيق أثناء الإدلاء، بشهادته بأنه كان يستقل دراجة نارية خلف المجني عليه بعد الانتهاء من الامتحان، وفوجئوا بقدوم المتهمين على دراجات نارية، وعندما اقتربوا، سمع صوت إطلاق عيار ناري، وأصيب المجني عليه في فخذه، مما أدى إلى سقوطه أرضًا غارقًا في دمائه، وأشار إلى وجود خلافات سابقة بين المتهمين وجيران المجني عليه.



وأكدت التقارير الطبية الشرعية أن الإصابات على جثة المجني عليه كانت نتيجة الإصابة نارية رشية في الجانب الأيسر من الصدر، إضافة إلى سحجات نتجت عن الاحتكاك بجسم صلب.

من المقرر أن تستمر المحكمة في نظر القضية في جلستها القادمة المقررة غدا لمناقشة شهود الإثبات.