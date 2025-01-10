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الجمعة 10 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جمال رائف: الدولة حققت الحماية الاجتماعية من خلال عدة مسارات متنوعة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية عملت على تحقيق الحماية الاجتماعية من خلال عدة مسارات متنوعة، سواء على صعيد العمل الحكومي أو المبادرات المجتمعية أو الأصعدة الأخرى المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والإصلاح المتعلق بمنظومة الدعم.

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن استراتيجية مصر 2030 تحتوي على ضمانات لتوفير الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الدولة طرحت عددا من برامج الحماية التأمينية المهمة للغاية على مدار الـ10 سنوات الماضية، مثل «تكافل وكرامة».

وتابع، أن برنامج «تكافل وكرامة» يعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية ويضم أكثر من 5 مليون أسرة حتى الآن «أي حوالي 20 مليون مواطن أو أكثر»، يأتي ذلك فضلا عن البرامج الأخرى المتنوعة كالمخصصة لفئات كبار السن ووصولا للفئات التي لم تكن مستهدفة من قبل كالعمالة غير المنتظمة، إذ شملتها البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية.

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