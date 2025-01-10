الرئيس الفلسطيني يؤكد تطلع بلاده لبناء علاقات أخوة وتعاون مثمر مع لبنان

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تطلع بلاده لبناء علاقات أخوة وتعاون مثمر مع شقيقتها لبنان.. معربا عن دعمه لما جاء في خطاب الرئيس اللبناني جوزيف عون أمام البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتوفير الحياة الكريمة له تحت سيادة القانون اللبناني، لحين عودته إلى أرضه ووطنه، عند تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بمناسبة تهنئته على الفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في البرلمان اللبناني. وأعرب الرئيس الفلسطيني لنظيره اللبناني، خلال الاتصال، عن أمله بأن يشكل انتخابه الأمل للشعب اللبناني، لمواجهة التحديات الراهنة، وقيادة لبنان نحو التقدم والازدهار.