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الجمعة 10 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انخفاض الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
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انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام، كما وصلت عائدات السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

وأبرزت منصة "أويل برايس" شعور المستثمرين بالقلق بشأن التوقعات المالية للمملكة المتحدة، وقدرة بنك إنجلترا على السيطرة على التضخم.

وتوقعت المنصة أن يصل إصدار السندات الحكومية البريطانية إلى ما يقرب من 300 مليار جنيه استرليني هذا العام؛ وهو ما قد يضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد.

وواصل الجنيه الاسترليني عمليات البيع اليوم، وارتفعت عائدات سندات الحكومة البريطانية مع بقاء الأصول الخطرة في المملكة المتحدة تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الاسترليني إلى ما دون 1.23 دولار مقابل الدولار في اليوم؛ ويتراجع حاليا بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار و0.6 في المائة مقابل اليورو.

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