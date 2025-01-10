سانتو يتفوق على سلوت في صراع جائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي

توج البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر ديسمبر الماضي.

فاز سانتو بجائزة مدرب الشهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي، متفوقًا على الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول.

ونجح سانتو في قيادة نوتنجهام فورست للوصول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة متساويًا مع أرسنال الإنجليزي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.

نونو سانتو

نونو سانتو يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

وقاد سانتو فريقه نوتنجهام فورست إلى تحقيق إنجاز تاريخي، حيث وصل بالفريق إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1994، إذ أنهت كتيبة المدرب البرتعالي عام 2024 في وصافة البريميرليج.

كما قاد سانتو نوتنجهام لتحقيق 5 انتصارات في 6 مباريات خلال شهر ديسمبر، من بينها 3 مباريات متتالية حافظ فيها الفريق على نظافة شباكه حتى نهاية الشهر.

يذكر أن، نونو سانتو حصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر، فيما توج بها آرني سلوت عن شهر نوفمبر.