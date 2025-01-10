رئيس إيران مهنئا جوزيف عون: مستعدون لتعزيز التعاون مع لبنان

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع لبنان في مختلف المجالات، خلال فترة رئاسة الرئيس الجديد جوزيف عون.

جاء ذلك في رسالة بعث بها بزشكيان، إلى رئيس لبنان جوزيف عون، هنأه خلالها على انتخابه بأغلبية أصوات مجلس النواب.

وأعرب الرئيس الإيراني خلال البرقية عن أمله في أن تؤدي هذه الانتخابات، التي جاءت نتيجة اتفاق أغلبية الأحزاب والأطراف السياسية في لبنان، الى الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والسلام والأمن لشعب لبنان.

وأنتخب "جوزيف عون" أمس رئيسا للبنان بأغلبية 99 صوتا خلال اقتراع سرى لمجلس النواب في الجولة الثانية من التصويت; وحصل في الجولة الأولى على 71 صوتا من إجمالي 128 صوتا