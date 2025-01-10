كلب شرس يهاجم عاملا داخل محل عصير بالجيزة

أمرت النيابة المختصة، بحبس عاطل المتهم بإطلاق كلب شرس تجاه عامل بمحل عصير والتسبب في إصابته بمنطقة الجيزة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كلب شرس يهاجم عامل في الجيزة



تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض "عبدالعاطي"، عامل في محل عصير، لاعتداء من قبل شاب يُدعى "كريم ع" 17 عامًا، حيث قام الأخير بتوجيه كلب شرس لمهاجمة العامل عقب رفض الأخير دخول الكلب إلى المحل مما تسبب في إصابته.

وأوضحت التحريات، أن الخلاف بدأ بمشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي، مما أسفر عن إصابة العامل بجروح متفرقة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم والكلب المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.