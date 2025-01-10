الزمالك يخوض تدريبه الختامي غداً استعدادًا لمباراة بلاك بولز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في الخامسة مساء غداً السبت على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وفي سياق متصل سيخوض فريق بلاك بولز تدريبه الختامي في الثالثة والنصف عصر الغد على ملعب فندق جويل الزهراء بمدينة نصر.



ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.